The Undateables

Yuriandy is 21 jaar oud en woont sinds vier jaar in Nederland. Wegens zuurstofgebrek bij de geboorte heeft hij cerebrale parese. Hij loopt moeilijk, heeft last van spasmes en moeite met de fijne motoriek. Yuriandy is een sociale jongen die snel vrienden maakt. Maar op het gebied van liefde kan hij nog wel een zetje gebruiken en dus schrijft hij zich in op een datingsite. Ook zien we de 34-jarige doktersassistent Fleur. Fleur heeft osteogenesis imperfecta. Dit betekent dat haar botten minder stevig zijn. Fleur is 1 meter 20 en kan niet lopen. Wel kan ze dankzij haar aangepaste auto zelf autorijden. Fleur is dan ook een zelfstandige dame met een druk sociaal leven. Het enige wat ze nog mist in haar leven is een man om na een lange werkdag bij thuis te komen en dus roept ze de hulp in van een datingbureau. Tot slot zien we de 21-jarige Christy. Ze heeft een licht verstandelijke beperking maar met hulp van lieve familieleden weet ze haar snoepwinkel tot een groot succes te maken. Haar eigen snoepje is de winkel echter nog niet binnengelopen en dus schakelt ze de hulp in van datingcoach Judith.