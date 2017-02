The night manager

Tijdens de Arabische Lente is Jonathan Pine nachtportier van een hotel in Caïro. De hulpvraag van een charmante gast drijft Pine in de duistere wereld van wapenhandelaar Richard Roper.Meer Voormalig soldaat Jonathan Pine werkt tijdens de Arabische Lente als nachtportier van een hotel in Caïro. Te gast is de charmante Sophie, minnares van een hoteleigenaar met eigenaardige connecties. Zij doet Jonathan een uitzonderlijk verzoek. Zijn acties drijven hen beiden in de duistere wereld van de meedogenloze zakenman en wapenhandelaar Richard Roper. Jaren later ontmoet Pine Angela Burr, een spion voor de Britse overheid met Roper als ultiem doelwit. Ook zij kon de dramatische gebeurtenissen in Caïro niet verhinderen, maar ze zijn allebei niet bereid zich erbij neer te leggen.Minder