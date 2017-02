TEN STRIJDE!

De Tocht naar Chatham in 1667 is een van de meest legendarische zeeslagen uit onze vaderlandse geschiedenis. Een aanslag op de Engelse marine, in het hol van de leeuw. Een klinkende overwinning.Meer De Tocht naar Chatham in 1667 is een van de meest legendarische zeeslagen uit onze vaderlandse geschiedenis. Een aanslag op de Engelse marine, in het hol van de leeuw. Een klinkende overwinning. Maar toch zijn er een paar dingen onduidelijk. Was Michiel de Ruyter wel het genie achter deze gewaagde actie of was het iemand anders? En dan is het nog de vraag of je een ketting überhaupt kunt doorvaren. Jort en Pieter Jan gaan onderzoeken wat er nou echt gebeurd is. Hoe het plan ontstond, wie de winnaars en de verliezers waren. En hoe een zeeslag in de zeventiende eeuw in zijn werk ging.Minder