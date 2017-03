De Grebbeberg

In de meidagen van 1940 speelde de Grebbeberg een grote rol. Onverwacht hielden de Nederlanders dagenlang stand tegen de Duitsers, maar uiteindelijk verloren we. Omdat Nederland te weinig mannen en middelen had, tegenover een grote Duitse overmacht van goedgetrainde soldaten met moderne wapens. Jort en Pieter Jan volgen de tragische strijd om de Grebbeberg van dag tot dag. Vanuit het gezichtspunt van Jan Soldaat.