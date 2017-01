Een zusje erbij op je 36e

Tessa (36) is geboren in Peru. Onlangs ontmoette ze daar haar biologische moeder en ontdekte ze tot haar grote verrassing dat ze een zus heeft die in Nederland woont op een uur rijden van haar huis.Meer Tessa (36) is geboren in Peru. Kort geleden ontdekte ze dat ze een zus heeft die in Nederland woont op een uurtje rijden van haar huis. Tessa werd als baby geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Ze kende een gelukkige, oer-Hollandse jeugd. Afgelopen najaar reisde Tessa met Spoorloos naar Peru om haar moeder Luisa te ontmoeten. Tessa kreeg te horen waarom Luisa haar had afgestaan. Luisa had destijds geen vast onderkomen: ze bracht de nachten door op het terrein van de fabriek waar ze in dienst was. Luisa kreeg in haar leven kinderen van verschillende mannen. Tegenwoordig woont ze in bij een dochter en schoonzoon. Tot haar grote verrassing vertelde Luisa dat ze nóg een kind heeft afgestaan ter adoptie dat net als Tessa in Nederland terecht is gekomen. Deze oudere zus van Tessa meldde zich jaren geleden na bemiddeling van een Peruaans tv-station. Luisa beweerde dat deze dochter, Mariska, na verloop van tijd niets meer van zich had laten horen. Spoorloos kwam in contact met Mariska en ontdekte dat het verhaal in werkelijkheid anders in elkaar steekt.Minder