Heeft Marieke's oproep resultaat opgeleverd?

Met hulp van de kijkers vindt Spoorloos de biologische vader van Marieke. Het is niet de eerste keer dat hij geconfronteerd wordt met het bestaan van een voor hem onbekend kind.Meer Op haar twaalfde hoorde Marieke dat de man die haar opvoedde niet haar biologische vader is. Mariekes moeder Nelly had in 1965 een korte affaire met Ruud Steenhuis, een man die ze ontmoet had in het uitgaansleven in Hilversum. Nadat Ruud de affaire had verbroken ontdekte Nelly dat ze zwanger was. Ruud bleek echter onvindbaar, mogelijk was hij vertrokken naar familie in Duitsland. Toen Marieke zelf kinderen kreeg kwam kon ze het niet verkroppen dat Ruud niet weet dat hij een dochter heeft. In de uitzending van 14 november deed ze een oproep. Na de uitzending kwam er een reactie van een man die zich deels in het verhaal herkende. Deels, want zijn achternaam klopt niet en hij kan zich ook de moeder van Marieke niet echt herinneren. Het is niet de eerste keer dat Ruud geconfronteerd wordt met het bestaan van een onbekend kind. Is ook Marieke zijn dochter?Minder