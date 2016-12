Sportmomenten 2016 NOS Jaaroverzicht Sport Dafne Schippers Deze aflevering Alle afleveringen Delen Dafne Schippers Atlete Dafne Schippers is de grote belofte voor Olympisch goud op de 200 meter sprint in Rio de Janeiro. Wilfried observeert haar als zij met haar coach Bart Bennema minutieus werkt aan haar snelheid. Do 4 feb 2016 21:15 24:59 Sport VPRO

Sportmomenten 2016 NOS Jaaroverzicht Sport Sjinkie Knegt Deze aflevering Alle afleveringen Delen Sjinkie Knegt Shorttracker Sjinkie Knegt won brons op de Olympische Spelen in Sotsji en is wereldkampioen individueel op de 100 meter. De Fries met Chinese roots spreekt het liefst met zijn handen en zijn voeten. Do 21 jan 2016 21:15 25:02 Sport VPRO