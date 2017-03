Nederland Kiest Terugblik op de campagnetijd WNL Opiniemakers Deze aflevering Alle afleveringen Delen WNL Opiniemakers Een bekende Opiniemaker onderzoekt aan de hand van gesprekken met gewone Nederlanders, eigenzinnige denkers en duiders het gevoel van Nederland. Welke opdracht geven zij mee aan een nieuw kabinet? Di 14 mrt 2017 21:20 34:08 Informatief WNL

Tegenlicht: Wij-samenleving In de gemeenteraad van Rotterdam staan twee lokale partijen lijnrecht tegenover elkaar. Gunt Rotterdam ons een blik in de toekomst van een verdeeld Nederland zonder een politiek midden? Zo 12 mrt 2017 21:05 47:16 Documentaire VPRO

Bolwerk: CDA In de driedelige documentaire-reeks Bolwerk onderzoekt Tijs van den Brink de toekomst van de christelijke politicus en zijn kiezer. Tijs van den Brink reist met Sybrand Buma af naar het CDA-bolwerk Bergeijk. Vr 24 feb 2017 22:55 25:01 Informatief en Religieus EO