Natuur en milieu Planet Earth Vroege Vogels Deze aflevering Alle afleveringen Delen Vroege Vogels Haaienspecial: Menno Bentveld reist af naar het Caribisch deel van Nederland en duikt daar de zee in om te helpen met onderzoek naar haaien. Di 20 dec 2016 19:20 25:28 Informatief en Natuur VARA

Natuur en milieu Planet Earth Paddenstoelenexpert Deze aflevering Alle afleveringen Delen Paddenstoelenexpert Edwin is wildplukgids en weet alles van eetbare en giftige paddenstoelen. Met respect voor de natuur vertelt hij er alles over het wildplukken. Do 24 nov 2016 18:20 Amusement KRO-NCRV

Natuur en milieu Planet Earth Groen Licht Deze aflevering Alle afleveringen Delen Groen Licht PostNL gaat rijden op groen gas, een blik op het bord van Britt Dekker en waarom is er nog steeds nauwelijks duurzame palmolie? Ma 3 okt 2016 19:20 23:53 Informatief en Natuur VARA

Natuur en milieu Planet Earth Kantelpunten in het klimaat Deze aflevering Delen Kantelpunten in het klimaat De aarde bestaat voor zo’n 70% uit water en een groot deel daarvan is zout. De stroming van de zeeën bepaalt mede waar het klimaat warm is en waar koud. Een verstoring van het zoutgehalte in het water kan le... Ma 26 sep 2016 16:04 4:51 Jeugd en Informatief NTR

Natuur en milieu Planet Earth BinnensteBuiten Deze aflevering Alle afleveringen Delen BinnensteBuiten Ramon maakt een snel gerecht: visballetjes met asperges. Interieurontwerper Francine pakt een woonkamer aan. In Erp wonen de gelukkigste varkens van Nederland. Di 17 mei 2016 18:50 24:57 Informatief KRO-NCRV

Natuur en milieu Planet Earth Vroege Vogels Deze aflevering Alle afleveringen Delen Vroege Vogels Al meer dan 4000 uur observeert bioloog Henny Brinkhof het gedrag en het geluid van de zwarte spechten bij hem in Groesbeek. En meer dan 90% van de gevangen dieren door katten betreft een zoogdier. Di 5 apr 2016 19:20 24:48 Informatief en Natuur VARA

Natuur en milieu Planet Earth Micro Monsters Deze aflevering Alle afleveringen Delen Micro Monsters Vak: biologie. De dierenwereld bestaat uit grote, kleine en hele kleine dieren. Natuurdocumentairemaker David Attenborough onderzoekt de microwereld van de kleinste dieren, de insecten en geleedpotigen. Er b... Vr 12 feb 2016 9:40 6:06 Jeugd NTR

Natuur en milieu Planet Earth Fossielvrij Deze aflevering Alle afleveringen Delen Fossielvrij Een groep verontruste burgers vertrouwt niet op de politiek om klimaatverandering aan te pakken. Ze richten zich op de financiële sector en krijgen hulp van banken als HSBC en The Bank of England. Zo 29 nov 2015 21:05 48:51 Documentaire VPRO

Natuur en milieu Planet Earth De IJsvogel Deze aflevering Alle afleveringen Delen De IJsvogel Vroeger moest je ze met een loepje zoeken, maar nu het water in ons land steeds schoner wordt, zie je ook weer vaker ijsvogels. Vr 20 nov 2015 21:30 50:02 Informatief en Natuur VARA

Natuur en milieu Planet Earth Digitaal Voedsel Deze aflevering Alle afleveringen Delen Digitaal Voedsel De moderne voedselproductie is in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Nu die op beginnen te raken is de vraag hoe we in 2050 negen miljard mensen te eten gaan geven. Zo 15 mrt 2015 21:05 47:45 Documentaire VPRO

Natuur en milieu Planet Earth Hemelbestormers Deze aflevering Alle afleveringen Delen Hemelbestormers In april 2014 vertrekt een Nederlandse expeditie naar de Himalaya om de Cho Oyu, de op vijf na hoogste berg ter wereld, te beklimmen. Vr 26 dec 2014 20:30 90:22 Documentaire EO

Natuur en milieu Planet Earth Klimaatjagers: Alaska Deze aflevering Alle afleveringen Delen Klimaatjagers: Alaska Journalist en schrijver Bernice Notenboom reist naar de meest extreme plekken ter wereld, waar wetenschappers de aarde binnenstebuiten keren op zoek naar aanwijzingen voor veranderingen van 't klimaat. Zo 8 sep 2013 20:23 49:50 Informatief, Informatief en Natuur VPRO

Natuur en milieu Planet Earth Een schone wereld Deze aflevering Delen Een schone wereld Wat als we zouden kunnen leven in een schone wereld; een wereld waar energie schoon wordt opgewekt, water niet meer vervuild wordt, transport schoon is en producten recyclebaar worden geproduceerd. Ma 16 jul 2012 20:20 60:00 Informatief en Documentaire VPRO

Natuur en milieu Planet Earth Groen goud Deze aflevering Alle afleveringen Delen Groen goud Al meer dan 15 jaar is de cameraman en ecoloog John D. Liu bezig met zijn wereldwijde missie om woestijnen te vergroenen en biodiversiteit te herstellen. Tegenlicht volgde Liu op zijn missie in Jordanië en l... Ma 30 apr 2012 21:00 60:00 Informatief en Documentaire VPRO

Natuur en milieu Planet Earth Energy risk Deze aflevering Alle afleveringen Delen Energy risk In de loop van de 21e eeuw zullen fossiele brandstoffen opraken. Zwartkijkers geven ons, gezien de explosieve groei in China en India, nog maar 25 jaar om op duurzame energie over te schakelen. Zullen Europa... Ma 22 mrt 2010 20:55 60:00 Informatief en Documentaire VPRO

Natuur en milieu Planet Earth Herfst Deze aflevering Alle afleveringen Delen Herfst In de herfst gaan veel vogels in groepjes zwerven. Nestkasten zijn in de herfst opeens weer interessant en wat moet je in je tuin doen in de herfst en wat moet je vooral laten? Ma 24 aug 2009 19:55 30:00 Informatief