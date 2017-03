Deze vijfdelige thrillerserie won en werd genomineerd voor verschillende prestigieuze prijzen. Vanaf maandag 20 maart om 22.55 uur op NPO 2.

De jonge mannen Danny en Joe kunnen niet meer van elkaar verschillen: Danny is losbandig, brengt de meeste tijd door in clubs en geniet ten volste van zijn jeugd. Joe is een briljante, maar ook wat raadselachtige jongen. Toch vallen ze als een blok voor elkaar. Aan hun prille relatie komt abrupt een einde wanneer Joe plotseling verdwijnt. Dan ontdekt Danny dat Joe in werkelijkheid Alex heet en spion is bij de MI6, de Britse geheime dienst. Danny gaat op zoek naar Alex en merkt hoe complex en gecodeerd zijn wereld is. Hij lijkt niet in staat die wereld te betreden. Heeft hij het in zich om de waarheid boven tafel te krijgen?

Danny wordt gespeeld door Ben Whishaw, bekend als Q in de nieuwste James Bondfilms. Edward Holcroft (bekend van Wolf Hall) speelt Alex. Charlotte Rampling werd voor haar rol van Frances genomineerd voor een Golden Globe en het uiterlijk van de serie kreeg nominaties én een verzilvering van BAFTA Awards. De Vlaamse regisseur Jakob Verbruggen heeft onder andere afleveringen van The Fall, The Bridge en Black Mirror op zijn naam staan. Oftewel, genoeg redenen om te kijken.

London Spy, vanaf 20 maart om 22.55 uur, NTR, NPO 2.

