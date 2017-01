Aflevering gemist van de muzikale serie Petticoat? Hier kijk je ze na uitzending allemaal terug.

Petticoat vertelt het humoristische verhaal van Pattie (gespeeld door Abbey Hoes) die samen met haar vader op het Groningse platteland woont. Haar droom is om een succesvolle zangeres te worden. Lees meer





Aflevering 1: 'Afscheid'

Ondanks alle waarschuwingen besluit de Groningse Pattie te verhuizen naar de grote stad om haar droom na te jagen: ze wil zangeres worden.

Aflevering 2: 'Nieuwe vriendschap'

Het leven in de stad is niet zoals Pattie zich had voorgesteld. Om wat bij te verdienen gaat ze schoonmaken bij de rijke familie Van Rooden.

Aflevering 3: 'Auditie'

Pattie krijgt de kans om de nieuwe zangeres van de Petticoats te worden, mits ze Peter zover krijgt haar te begeleiden bij de auditie.

Aflevering 4: 'Kiezen of delen'

Pattie staat voor de keuze: terug naar Groningen of haar droom verwezenlijken.

Aflevering 5: 'Offers'

Willem neemt meer afstand van Pattie, terwijl zij hem meer dan ooit nodig heeft. Alleen Rogier ziet dat Willem een geheime agenda heeft.

Aflevering 6: 'Winschoten'

Pattie heeft haar eerste televisieoptreden. Voor de tv in Winschoten kan Peter het niet geloven dat er met zijn liedjes wordt gesjoemeld.

Aflevering 7: 'Tegenwind'

Pattie en Rogier komen nader tot elkaar wanneer Pattie oververmoeid naar de dokter gaat. Peter maakt zich op voor de emigratie naar Canada.

