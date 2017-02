Jonathan Pine is nachtportier in een hotel. Tegen wil en dank raakt hij tot over zijn oren verwikkeld in internationale wapenhandel.

Voormalig soldaat Jonathan Pine (Tom Hiddleston) werkt tijdens de Arabische Lente als nachtportier van een hotel in Caïro. Te gast is de charmante Sophie, minnares van een hoteleigenaar met eigenaardige connecties. Zij doet Jonathan een uitzonderlijk verzoek. Zijn acties drijven hen beiden in de duistere wereld van de meedogenloze zakenman en wapenhandelaar Richard Roper (Hugh Laurie). Jaren later ontmoet Jonathan Angela Burr (Olivia Colman), een spion voor de Britse overheid met Roper als ultiem doelwit. Ook zij kon de dramatische gebeurtenissen in Caïro niet verhinderen, maar ze zijn allebei niet bereid zich erbij neer te leggen. Wat volgt is een gevaarlijk spel van intriges en misleiding.

De Brits-Amerikaanse serie is gebaseerd op de gelijknamige spionageroman van auteur John le Carré. Le Carré werd genomineerd voor een Emmy Award voor deze serie. Het boek werd meer dan twintig jaar geleden geschreven en nu is er dan de verfilming. In zes afleveringen ontwikkelt de relatie tussen Jonathan en Roper zich en wordt duidelijk dat Jonathan net zo diep in de misdaad verwikkeld zit als Roper zelf. Verwacht sterke personages, want zowel Hiddleston als Laurie en Colman wonnen een Golden Globe voor hun rol in de serie.



The night manager, vanaf 24 februari 2017 om 20.30 uur, AVROTROS, NPO 1.