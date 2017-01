Vanaf donderdag 24 november 2016 zendt de KRO-NCRV de nieuwe Nederlandse dramaserie Petticoat uit. Maak kennis met de karakters uit de serie.

De serie draait om de Groningse Pattie, die zangeres wil worden. Ze reist daarom haar favoriete band de Petticoats achterna. Lees meer



Kijk alle afleveringen van Petticoat

Patricia (Pattie) Jagersma



Pattie (Abbey Hoes) woont in een klein dijkhuisje op het Groningse platteland en slijt haar dagen achter de balie van de kruidenierswinkel. Haar allergrootste droom is om een succesvolle zangeres te worden.

Lammert Jagersma

Lammert (Hajo Bruins) is Patties vader. Hij ploetert als arbeider in de fabriek en strijdt voor arbeidsrechten. Hij leeft al jaren alleen met zijn dochter en ze zijn een hecht team. Hij heeft er moeite mee zijn meisje los te laten en wil haar beschermen tegen de boze buitenwereld.

Peter Miedema

Peter (Alex Hendrickx) is Patties collega, de magazijnbediende van de kruidenierswinkel, die vol overgave liedjes voor haar schrijft. Zijn hart breekt wanneer Pattie de wereld intrekt.



Rogier van Rooden

Rogier (Jason de Ridder) is de jongste zoon van de steenrijke familie van Rooden. Hij wordt een goede vriend van Pattie. Zijn homoseksualiteit is in deze conservatieve jaren 50 een groot issue, helemaal wanneer hij voor een getrouwde man valt. Zijn familie weet niets van zijn gevoelens.

Willem van Rooden

Willem (Kay Greidanus) is de charmante broer van Rogier. Hij probeert Pattie in te palmen. Kan ze zijn charmes weerstaan?

Verdere rollen zijn weggelegd voor Freek Bartels als Maurice, de getrouwde geliefde van Rogier. Marlijn Weerdenburg speelt Mimi. Martijn Fischer speelt Fred, de manager van de Petticoats. Anneke Blok is tante Gerda, die Pattie onderdak biedt in Den Haag.

Kijk alle afleveringen van Petticoat

Wil je op de hoogte blijven van het laatste serienieuws? Ga naar npo.nl/series