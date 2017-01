Op haar achttiende kreeg Victoria de heerschappij over het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 7 januari om 20.05 uur op NPO 2.

Er werd zelfs een tijdperk naar koningin Victoria vernoemd: het Victoriaanse tijdperk. Deze periode staat bekend om zijn voorspoed, welvaart en ontwikkeling, maar ook preutsheid. Koningin Victoria heeft haar stempel gedrukt op de Engelse geschiedenis en de manier waarop ze dat gedaan heeft, is te zien in het achtdelige kostuumdrama Victoria.

Kan je niet wachten? Elke aflevering is een week vóór uitzending op tv al op NPO Plus te zien.

De makers van detectiveserie Endeavour castten Jenna Coleman (Death comes to Pemberley) als koningin Victoria. In 1837 wordt haar verteld dat de huidige koning, haar oom Willem IV, is gestorven. Zij is de enige erfgenaam en daarom koningin van het Verenigd Koninkrijk. Tot dit moment was Victoria een meisje van 1.50 meter lang, dat met haar 150 poppen in bed sliep. Een koppig, eigenwijs meisje dat een grote verantwoordelijkheid op haar schouders krijgt. Haar eigenwijsheid blijkt bijvoorbeeld uit haar besluit zichzelf 'Victoria' te (blijven) noemen, in plaats van een meer traditionele naam zoals Elizabeth of Anne aan te nemen. Haar kroon en troon worden aangepast aan haar kleine, tengere bouw zodat de kroon niet over haar ogen zakt en haar voeten de grond raken als ze zit.

Lord Melbourne is Victoria's eerste minister en tussen de twee ontstaat een hechte band. In het paleis gaan zelfs geruchten dat ze een verhouding zouden hebben. Dit heeft een negatieve invloed op de reputatie van de monarchie. Wanneer haar neef prins Albert wordt aangewezen als haar echtgenoot, heeft Victoria daar weinig oren naar en tijdens hun eerste ontmoeting weet ze hem maar liefst drie keer te beledigen. Victoria moet de ernst van de situatie inzien en haar jeugd definitief achter zich laten, wil ze het respect en de macht terugwinnen.

In februari wordt gestart met de opnames van een tweede seizoen.

Victoria, vanaf 7 januari 2017 om 20.05 uur, KRONCRV, NPO 2.

Alle afleveringen zijn een week vooruit te kijken op NPO Plus.