Carrie keert terug naar de VS. Het zesde seizoen van deze hitserie zie je vanaf 20 januari om 21.30 uur op NPO 3.

De serie won 5 Golden Globes en maar liefst 8 Emmy Awards. In de vijf seizoenen van deze succesvolle serie gebeurde zo veel, dat een samenvatting niet makkelijk gemaakt is. Voor degenen die bij dit nieuwe seizoen pas inhaken, is het toch handig te weten wat er hiervoor gebeurde.

Een korte samenvatting

Carrie Mathison werkt voor de CIA in verschillende functies en op verschillende locaties over de hele wereld. Ze speelt een grote rol in belangrijke zaken omtrent terrorisme. Ze belandt regelmatig in levensgevaarlijke situaties. Ze lijdt aan een bipolaire stoornis. Haar collega Nicholas Brody groeit uit tot haar geliefde en is de vader van haar kind. Saul Berenson en Dar Adal zijn eveneens collega's van de CIA. Beiden worden directeur binnen de organisatie. CIA-agent Peter Quinn redt Carrie meermaals het leven, maar aan het einde van seizoen 5 lijkt dit voor hem de laatste keer geweest te zijn. Carrie woont en werkt aan het einde van dit seizoen in Duitsland.

Het nieuwe seizoen

Carrie keert terug naar de VS, samen met haar dochter Franny. De relatie tussen moeder en dochter zal in dit seizoen veranderen. Carrie gaat aan het werk als advocate voor Amerikaanse moslims. Dar en Saul lichten Elizabeth Keane in. Zij is net tot president van de VS gekozen. Deze rol neemt Elizabeth Marvel op zich (Person of interest, Law & order). Naast de bekende gezichten en deze president, komen er meer nieuwe personages bij in dit seizoen. Zo krijgt de rechterhand van de president een grote rol, gespeeld door Hill Harper (CSI: NY). Patrick Sabongui (The flash, 24) heeft de rol van woordvoerder van de moslimgemeenschap. Verder is Robert Knepper (Prison break, The hunger games) defensie-adviseur van de president en Dominic Fumusa (Nurse Jackie) FBI-agent Ray Conlin.

Homeland, seizoen 6, vanaf 20 januari om 21.30 uur, BNNVARA, NPO 3.