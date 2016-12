De makers van Overspel en Vuurzee komen vanaf 19 januari 2017 met de gloednieuwe dramaserie KLEM.

Wat als je erachter komt dat je jongste dochter hartsvriendinnen is met de dochter van een gevaarlijke crimineel? Wat als je je dochter ophaalt bij die crimineel, hij bij de voordeur beschoten wordt en jij per ongeluk zijn leven redt? Wat als hij je vanaf dat moment als zijn beste vriend beschouwt? En als je dan ook nog een hoge functie bij De Belastingdienst hebt en beter niet in de buurt van een crimineel gesignaleerd kan worden? Dan zit je KLEM.



In KLEM spelen bekende acteurs, waaronder Barry Atsma, Georgina Verbaan en Jacob Derwig. Laatstgenoemde ontving voor zijn rol in KLEM een Gouden Kalf voor Beste Acteur Televisiedrama.

Klem, vanaf 19 januari 2017 om 20.30 uur, VARA, NPO 1.