Goed nieuws voor de fans van Smeris: er komt een derde seizoen. Vanaf 22 januari 2017 om 20.25 uur elke week op NPO 3.

In Smeris draait alles om de hoofdrolspelers Theo en Willem, die worden gespeeld door Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. In het eerste seizoen was het politieduo in Tilburg, in het tweede bevinden de twee politieagenten zich in Amsterdam. In de grote finale van het tweede seizoen slaat Willem noodgedwongen op de vlucht nadat hij valselijk wordt beschuldigd van moord. Het wordt er voor Willem niet gemakkelijker op als het hele politiekorps van Amsterdam hem op de hielen zit. En wat doet Theo ondertussen?

Acteurs Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven zijn blij met het vervolg. 'We zullen de kijkers niet teleurstellen, integendeel', vertellen ze. Het belooft weer spannend te worden: 'Dit wordt een seizoen dat zijn weerga niet kent.' In het derde seizoen raken Theo en Willem verzeild in de oorlog tussen internationale inlichtingendiensten en extreem fanatieke terroristen. Een voorproefje:

Naast Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven, zijn er terugkerende rollen voor Daan van Dijsseldonk (collega Harold Bergkamp) en Hans Ligtvoet (chef Marcel Verwij) en een nieuwe rol voor Tjebbo Gerritsma (rechercheur Tjebbo Leeksma). Een nieuwe rol is ook weggelegd voor Susan Visser, die journaliste Laura den Dooyer speelt. Ze vertelt over haar rol:

Smeris, seizoen 3, vanaf zondag 22 januari 2017, 20.25 uur, BNN, NPO 3

