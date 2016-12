Aflevering gemist van het drieluik De Zaak Menten? Kijk ze na uitzending hier terug.

Het drieluik De Zaak Menten is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van journalist Hans Knoop, die de waarheid achter de nog niet veroordeelde oorlogsmisdadiger Pieter Menten probeert te achterhalen. Deze zaak zorgde in de jaren 70 voor veel reuring in zowel de media als de politiek.

Aflevering 1

Journalist Hans Knoop wordt gewezen op de ernstige misdaden van Pieter Menten en besluit verhaal te gaan halen.

Aflevering 2

Pieter Menten verklaart Hans Knoop de oorlog, dient een schadeclaim in en bedreigt Knoop persoonlijk. Knoop schakelt TROS Aktua in.

Aflevering 3

De verdwijning van Menten leidt tot het langste nachtelijke debat in de Tweede Kamer ooit.

De Zaak Menten, woensdag 23 november, 30 november en 7 december om 20.30 uur, MAX, NPO 1.