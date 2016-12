De serie vertelt het verhaal van de opkomst en ondergang van het familie-imperium Meyer. De schrijvers hebben zich laten inspireren door de familiegeschiedenis van de bekende Nederlandse advocatenfamilie Moszkowicz. Momenteel loopt er zelfs nog een rechtszaak vanwege vermeend auteursrechtbreuk. Pierre Bokma, die de oudere patriarch Matthias speelt, vertelt over de serie en wat die nu al teweegbracht:

Van de grond af bouwt de jonge Matthias Meyer (Maarten Heijmans) een advocatenimperium dat in het naoorlogse Nederland zijn weerga niet kent. Niet alleen dat, hij bouwt een familie. Een hecht gezin, samen één tegen de rest. Zijn vier zonen zullen zijn inzet, zijn flair en zijn intelligentie verder uitdragen. Met z'n vijven trotseren de Meyers de boze buitenwereld. Maar de vanzelfsprekende loyaliteit van de vier zoons aan hun vader, en aan elkaar, wordt van binnenuit ondermijnd.

Matthias roept zijn zoons bij elkaar, maar wordt geveld door een beroerte en krijgt geen kans meer hun te vertellen wat hij op zijn hart had. Moeder Mieke en de jongens scharen zich rond het ziekbed van de patriarch. Zal vader overleven? Hoe moet het nu verder met het familiebedrijf? Naast deze familiegeschiedenis gaat De maatschap over de ontwikkeling van de (straf)advocatuur in Nederland.

De maatschap, vanaf 25 januari om 20.25 uur, VPRO, NPO 2.