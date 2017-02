Scott & Bailey

DC Scott en DC Bailey zijn twee vrouwelijke detectives bij de Manchester Metropolitan Police. Rachel Bailey is 30, recht voor zijn raap, lawaaierig en single. Rachel is net gedumpt door haar vriend Nick, die haar verliet voor zijn vrouw waarvan ze het bestaan niet kende. Janet Scot is 46, diplomatisch, getrouwd en moeder van twee kinderen. Rachel en Janet zijn dus verschillend genoeg om te botsen, maar hebben intussen een stevige vriendschapsband. De zaken die ze voorgeschoteld krijgen, zijn uitdagend, complex en zorgen meestal ook voor emotionele verwikkelingen.

nl