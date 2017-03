Rutger & Maxim Op Campagne

Rutger Castricum en Maxim Hartman vormen een coalitie richting de Tweede Kamerverkiezingen, in een nieuw tv-programma waarin ze de politici, de politiek die ze bedrijven, en alles daaromheen onderzoeken. Welke politieke kwesties spelen er? Wie wil met wie en wie niet? En wat zijn de echt belangrijke zaken waar het nieuwe kabinet mee aan de slag zou moeten? De mannen zitten er bovenop! Rutger en Maxim gaan in discussie met elkaar, zoeken politici op tijdens werkbezoek en op campagnes maar zijn ook geïnteresseerd in de mens achter de politicus.

nl