Nu de oorlog voorbij is keert Riphagen in het geheim terug naar zijn gezin in Amsterdam. Hij is bang om als verrader opgepakt te worden. Nu de oorlog voorbij is en Jan overtuigd is van Riphagens dood, sluit hij zich aan bij de net opgerichte Bureau Nationale Veiligheid onder leiding van Louis Einthoven. Deze dienst concurreert met die van Wim Sanders en Einthoven gebruikt Jan om Sanders in te kapselen in zijn nieuwe organisatie. Intussen keert Riphagen in het geheim terug naar zijn vrouw en kind in Amsterdam. Hij is bang om als verrader opgepakt te worden en verzint een plan om de vete tussen Sanders en Einthoven voor eigen gewin te gebruiken. Maar dan mag Jan niet te weten komen dat hij nog leeft...