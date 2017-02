Reizen Waes

Twee jaar lang werd Sierra Leone geteisterd door het ebolavirus. Toeristen mochten het land niet in. Wanneer de ebolacrisis officieel voorbij is, stapt Tom meteen op het eerste vliegtuig die kant op.Meer Twee jaar lang werd Sierra Leone geteisterd door het ebolavirus. Toeristen mochten het land niet in. Wanneer begin 2016 de ebolacrisis officieel voorbij is, stapt Tom meteen op het eerste vliegtuig richting Sierra Leone.Minder