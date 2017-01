Promo-The Homeless Experience

We zien wie en wat Dragan achterlaat in ruil voor een solitair leven op straat. Hij verlaat zijn gezin en zijn comfortabele appartement en gaat zonder geld of een plan de straat op.Meer We zien wie en wat Dragan achterlaat in ruil voor een solitair leven op straat. Hij verlaat zijn gezin en zijn comfortabele appartement en gaat zonder geld of een plan de straat op. We zien zijn zoektocht naar eten, drinken en een veilige slaapplaats. Op het centraal station komt hij Iris, een dakloze vrouw, tegen die hem wegwijs maakt in de daklozenwereld. Hij hoort onder andere dat, als je er oog voor hebt, de grond een gulle gever is. En die tip legt hem geen windeieren.Minder