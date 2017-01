Proefkonijnen

Jan en Geraldine kijken hoe onzichtbaar ze kunnen zijn en of ze ongetraind de Elfstedentocht kunnen schaatsen. Verder onderzoeken ze of ze over een brug van kaarsvet kunnen lopen.Meer Jan en Geraldine kijken hoe onzichtbaar ze kunnen zijn en of ze ongetraind de Elfstedentocht kunnen schaatsen. Verder onderzoeken ze of ze over een brug van kaarsvet kunnen lopen en testen ze in een eigen productentest of wc-papier wel doet wat het moet doen. In de studio beantwoordt een kijker de vraag of je een voetbal door dubbelglas kan trappen en hoe hard een mens kan zuigen.Minder