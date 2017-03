De PVV

In de peilingen is de PVV de grootste partij. Wilders zegt premier te willen worden. Kan de kiezer daarop rekenen? Volgens veel partijen zou de partijleider weglopen voor verantwoordelijkheid.Meer 'Dat is uw politiek, weglopen, niet aanpakken.' Aldus Mark Rutte tegen Geert Wilders tijdens een verkiezingsdebat in 2015. Sinds de onderhandelingen in het Catshuis in 2012 stukliepen, wordt het de PVV verweten: het is een 'weglooppartij'. In de peilingen is de PVV virtueel met afstand de grootste partij. Geert Wilders zegt dat hij premier wil worden. Kan de kiezer daarop rekenen? Volgens veel partijen zou de partijleider niet willen besturen en weglopen voor verantwoordelijkheid. Politicologica onderzoekt of dit klopt of dat het slimme retoriek is.Minder