Steden

Dieren die in steden leven hebben te kampen met de snelst veranderende omgeving op aarde. Toch gedijt de slechtvalk uitstekend tussen de wolkenkrabbers van New York. In de lucht boven Rome voeren vijf miljoen spreeuwen in de winter een spectaculaire dans uit en iedere avond jagen er panters in de straten van Mumbai. Tegenwoordig leven er vier miljard mensen in een stedelijke omgeving. De slankapen in de Indiase stad Jodhpur worden een handje geholpen door de mens, terwijl anderen om een stukje onroerend goed moeten vechten. De inwoners van Harare delen hun straten met wilde hyena's, maar hoeveel plaats ruimen wij in toekomstige steden voor dieren in?