Opium Special Kitty Courbois

Cornald Maas sprak met Kitty Courbois, haar vrienden, broer en collega's over Courbois' roemrijke loopbaan en leven. Aan de orde kwam: Courbois' rol van tante van dokter Tinus (Thom Hoffman) in de gelijknamige tv-serie; haar aanvankelijk zeer moeizame samenwerking met Thom Hoffman in Het Wassende Water; de fotoserie die Hoffman van Courbois gemaakt heeft; de kennismaking van Frans Weisz met Courbois op de Arnhemse toneelschool; de films die Weisz met Courbois gemaakt heeft; de acteerprestaties van Courbois volgens Hans Kesting en Gerardjan Rijnders; Courbois' samenwerking met de acteurs Ko van Dijk en Ank van der Moer; Courbois' grote rol onder Rijnders in Medea; de samenwerking van regisseur Norbert ter Hall en scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm met Courbois in filmproducties; de sfeer in de familie Courbois; de impact van de dood van Courbois' vader, waarover haar iets verteld werd; de vrienden Joop Admiraal en Ramses Shaffy; haar rol van Ada in Weisz' film Leedvermaak; de literaire theaterproductie 'Courbois, parels van poëzie'. Inclusief de voordracht door Courbois van het gedicht 'Je hebt me alleen gelaten' van Hans Lodeizen.