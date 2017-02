Op zoek naar de granaatappel

Koks Nadia Zerouali en Merijn Tol krijgen via een gezamenlijke passie, koken, toegang tot de levens van zes bijzondere en sterke vrouwen in het Midden-Oosten. Tijdens het eten of in de keuken vertellen de vrouwen over hun leven en het land waarin zij wonen. Allemaal proberen ze iets op te bouwen in een wereld waarin niets zeker is, en vol verrassingen is. Maar een ding is zeker: elke dag moet er gekookt worden, en van de granaatappel moet zo veel mogelijk worden genoten!

