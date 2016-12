Veilingitem van de Dag: het grootste kerstpakket OOIT!

Rondom 3FM Serious Request lichten wij op NPO3.nl de leukste veilingitems van dat moment voor je uit. Vandaag: Een megagroot kerstpakket!

Het zal je niet zijn ontgaan: 3FM Serious Request zet zich dit jaar vanuit Breda in voor de strijd tegen een stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Vanzelfsprekend dus, dat wij ook dit jaar onze collega's en vrienden van 3FM volle bak steunen. Onder meer met onze dagelijkse pluk van de veilingsite: Het Veilingitem van de Dag. Met vandaag:

Het aller-aller-allergrootste kerstpakket ooit!

Het grootste kerstpakket ooit: een ZEECONTAINER vol aan spullen! Van weekendjes weg tot badkamermeubels: deze kerstcontainer zit vol, en dan bedoelen we ook echt bómvol met coole cadeaus! Denk aan een vintage klassiek orgel, houten tafels, een universeel kantelbaar dakraam (ja echt), yogalessen, bijzondere kunstitems en een bedrijfscoaching-les. Ook particulieren lopen al sinds 12 december de deur plat om hun eigen verrassingspakketten in de container te leggen. Dus naast alle meubels en cadeaubonnen, liggen ook de kerstballen van de buurvrouw. Het is nogal wat, zo'n zeecontainer vol spullen, dus als jij de hoogste bieder wordt komen wij alles bij je afleveren op een adres in Nederland!

En voor andere dikke veilingitems kun je natuurlijk ook gewoon terecht op 3fm.nl/veiling.

Of maak jouw eigen actiepagina aan als mooie Kom In Actie!

3FM Serious Request: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december de hele dag op 3FM

Serious Request TV: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december om 19:30u bij BNNVARA op NPO 3