Veilingitem van de Dag: 65 uur in de Efteling

Rondom 3FM Serious Request lichten wij op NPO3.nl de leukste veilingitems van dat moment voor je uit. Vandaag: 65 uur in de Efteling!

Het zal je niet zijn ontgaan: 3FM Serious Request zet zich dit jaar vanuit Breda in voor de strijd tegen een stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Vanzelfsprekend dus, dat wij ook dit jaar onze collega's en vrienden van 3FM volle bak steunen. Onder meer met onze dagelijkse pluk van de veilingsite: Het Veilingitem van de Dag. Met vandaag:

65 uur lang in de Efteling rondlopen!

Jij kunt nu bieden op 65 uur lang vermaak in de Efteling met maximaal vier vrienden. De Efteling biedt dit bijzondere veilingitem aan omdat ze volgend jaar 65 jaar bestaan. Deze 65 uur staan helemaal in het teken van jouw wensen. Het attractiepark stelt een op maat gemaakt programma met alle onderdelen van de Wereld van de Efteling voor jou samen.

Duik in de mijnschacht van Baron 1898, verwonder je over alle sprookjes in het Sprookjesbos en laat je betoveren door Aquanura, de grootste fonteinenshow van Europa. Krijg golflessen op het Efteling Golfpark, geniet van sprookjesmusical De Gelaarsde Kat en slaap twee nachten in de verblijfsaccommodaties van de Efteling om weer op te laden voor een nieuwe dag vol spanning en sprookjes. Deze fantastische droom kun je in februari of maart 2017 uit laten komen (exacte data in overleg).

En voor andere dikke veilingitems kun je natuurlijk ook gewoon terecht op 3fm.nl/veiling.

Of maak jouw eigen actiepagina aan als mooie Kom In Actie!

3FM Serious Request: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december de hele dag op 3FM

Serious Request TV: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december om 19:30u bij BNNVARA op NPO 3