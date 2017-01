Floortje is omroepvrouw van 2016

Het jaar 2016 zal de boeken in gaan als het jaar van Floortje Dessing. Ze werd deze week uitgeroepen tot Omroepvrouw van 2016.

We willen Floortje natuurlijk van harte feliciteren met deze zeer terechte prijs van Broadcast Magazine! En dan te bedenken dat onze Floortje vorig jaar ook al een Gouden Televissierring in de wacht sleepte. “Ze heeft programmatisch een droomjaar achter de rug. 2016 was helemaal haar jaar”, aldus de vakjury. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Humberto Tan.

Floortje Dessing is een ware globetrotter. Voor BNN 3 op Reis reist ze al jaren van hot naar her om de mooiste plekken en bijzonderste culturen vast te leggen. Vorig jaar was wel extra bijzonder, omdat ze twee indrukwekkende series maakte. In Floortje Terug naar Syrië ging ze terug naar het door oorlog verscheurde land wat ze een paar jaar eerder nog bezocht had. In Floortje Naar het Einde van de Wereld bezocht ze - hoe verrassend - uithoeken van de wereld.

Wij willen Floortje nogmaals van harte feliciteren en hopen dat ze nog lang mooie reisprogramma's blijft maken. Kijk hier even de eerste aflevering van Floortje Terug naar Syrië: