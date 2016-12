Dit was Serious Request 2016!

Het zit er weer op, de deuren van het Glazen Huis zijn weer open. Er kan een mooie strik om Serious Request 2016 heen.

Het zal je niet zijn ontgaan: 3FM Serious Request zette zich dit jaar vanuit Breda in voor de strijd tegen een stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Dankzij onze collega's van NPO 3FM, de helden van Het Rode Kruis, alle vrijwilligers van Serious Request en iedereen die een bijdrage heeft geleverd zijn dat er de komende tijd een hele hoop minder.

De opbrengst van 3FM Serious Request 2016 is namelijk:

€8.744.131,00!

Knalfeestje vanaf het podium

Lucas Hamming, Douwe Bob, Jett Rebel, Frenna & Jonna Fraser, HAEVN en Rondé treden op tijdens de slotavond van 3FM Serious Request 2016. Uiteraard mocht ook de nieuwe held Ward met zijn versie van 'New York, New York' niet ontbreken:

Tijn had er lak-aan

Naast Frank en Domien was er dit jaar natuurlijk nóg een grote ster in het Glazen Huis. Niet alleen heeft de 6-jarige Tijn onze harten gestolen, hij verbrak ook nog eens alle records met zijn nagellak-actie. Heel Holland Lakt!

3FM Serious Request: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december de hele dag op 3FM

Serious Request TV: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december om 19:30u bij BNNVARA op NPO 3