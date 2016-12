Dampende line-up slotavond 3FM Serious Request

Een week 3FM Serious Request wordt natuurlijk met een feestje afgesloten. Breda gaat nog één avond los, samen met 3FM en een bak artiesten!

Het zal je niet zijn ontgaan: 3FM Serious Request zette zich dit jaar vanuit Breda in voor de strijd tegen een stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie.

3FM Serious Request zit er bijna op!

Ondertussen is het grote aftellen al begonnen. De laatste platen worden nog aangevraagd, de veilingsite draait overuren, de webshop raakt bijna leeg en alle donaties kunnen nog heel even worden ingeleverd. Zo'n laatste dag levert traditioneel altijd een hoop geld op, maar óók een spetterende eindshow!

De line-up van de 3FM Serious Request eindshow

Lucas Hamming, Douwe Bob, Jett Rebel, Frenna & Jonna Fraser, HAEVN en Rondé treden op tijdens de slotavond van 3FM Serious Request 2016. Uiteraard mag ook de nieuwe held Ward met zijn versie van 'New York, New York' niet ontbreken:

Zaterdag 24 december vanaf 16.00 uur staan zij op het podium van het Chasséveld in Breda. Rond 21.00 uur verlaten 3FM dj’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende hun tijdelijke huis na zes dagen van actievoeren. Samen met alle andere 3FM dj’s maken ze het eindbedrag bekend waarmee het Rode Kruis kindersterfte door longontsteking tegen kan gaan.

Geld bieden op het openen van de deur

De deur van het Glazen Huis wordt geopend door degene die op de 3FM Serious Request-veiling het hoogst heeft geboden op deze unieke ervaring.

Thuis mee genieten

Ben je er niet bij in Breda? Maakt niet uit! De slotavond is vanaf 19.30 uur namelijk live te volgen op NPO 3, NPO 101, NPO 3FM en 3FM.nl.

3FM Serious Request: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december de hele dag op 3FM

Serious Request TV: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december om 19:30u bij BNNVARA op NPO 3