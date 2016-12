NOS NOC*NSF Sportgala

Verkiezing van de sporters van het jaar in de categorieën Sportman, Sportvrouw, Paralympische Sporter, Sportploeg, Coach en Young Talent. Tevens uitreik...Meer Wie worden Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van het Jaar? En welke coach en paralympiër worden in het zonnetje gezet? Een vakjury nomineerde vijf mannen en zes vrouwen, evenals drie ploegen en drie coaches. Daarnaast werden veertien paralympische atleten genomineerd voor de belangrijkste Nederlandse sportprijs. Verder is er de uitreiking van de Young Talent Award en wordt een oud-sporter geëerd met de Fanny Blankers-Koen-Carrièreprijs. Muzikale medewerking er van onder anderen de zanger Fais. Zijn hit Hey, samen met DJ Afrojack, staat in de Top5 van meeste gedraaide hits op de Nederlandse radio in 2016. Ook is er een muzikaal eerbetoon door Jett Rebel. En een optreden van Diggy Dex en JW Roy. In 2015 hadden zij een hit met Treur niet (Ode aan het leven). Zij brengen een ode, met medewerking van Hadewych Minis, gitarist Eric Vaarzon Morel en pianist Michiel Borstlap. Sjoerd van Ramshorst heeft een bijdrage vanaf de rode loper en achter de schermen.Minder