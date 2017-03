NOS Nederland Kiest: Het Debat

Aan de vooravond van de verkiezingen gaan de lijsttrekkers nog een laatste keer met elkaar in debat onder leiding van Rob Trip.Meer Aan de vooravond van de verkiezingen gaan de lijsttrekkers nog een laatste keer met elkaar in debat. Rob Trip presenteert de uitzending vanuit de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. Deelnemers zijn de 14 grootste partijen op basis van de Peilingwijzer van 1 februari en van de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer. De zes kleinere partijen debatteren in drietallen. De lijsttrekkers van de acht grotere partijen gaan 1-op-1 met elkaar in discussie. De indeling hiervan is op 2 februari door een loting bepaald via de NOS op Facebook en themakanaal NPO Nieuws.Minder