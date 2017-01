NOS Nationale Holocaust Herdenking

Rechtstreeks verslag van de Nationale Holocaustherdenking, bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam.Meer In Nederland wordt elke laatste zondag van januari de Holocaust herdacht, de systematische vervolging en uitroeiing van vooral Joodse burgers door de nazi's voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het rechtstreekse verslag van de nationale herdenking draait om de kransleggingen en de toespraken bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam. Bij de herdenking zijn ook overlevenden van de Holocaust aanwezig.Minder