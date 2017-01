NOS Journaal: Inauguratie Donald Trump

Liveverslag van de inauguratie van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Correspondenten Wouter Zwart en Arjen van der Horst zijn bij de plechtigheid in het Capitool in Washington D.C. We zien de aankomst van Donald Trump bij het Capitool. Daarna volgen we het afleggen van de eed (rond 18.00 uur), de speech van de kersverse president en het volkslied. Op de National Mall spreken verslaggevers met toeschouwers die de inauguratie daar meebeleven.