NOS Jaaroverzicht Journaal 2016

Terugblik op de grote en opmerkelijke nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar.Meer In 2016 lieten ontevreden burgers hun stem horen. In Nederland wees een meerderheid van de kiezers het Oekraïne-verdrag af, in Groot-Brittannië stemde een meerderheid voor het verlaten van de Europese Unie en in de Verenigde Staten kozen ze een president die zich afzet tegen het politieke establishment. Verder neemt Annechien Steenhuizen de kijker mee terug naar de mislukte staatsgreep in Turkije en wat die teweeg heeft gebracht in Nederland. Ook het faillissement van V&D en de Olympische Spelen in Rio komen voorbij, net als de terroristische aanslagen in Brussel en Nice en de voortdurende burgeroorlog in Syrië. Daarnaast is er aandacht voor de politiek in 2016 en het weer van dit jaar. De muziek achter de onderwerpen is opnieuw van de hand van het filmcomponistentrio Paraphrase.Minder