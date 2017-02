NOS De koning opent 100 jaar De Stijl

In 2017 is het honderd jaar geleden dat De Stijl werd opgericht, de kunststroming die de Nederlandse kunst en architectuur radicaal zou veranderen.Meer Dit jaar is het honderd jaar geleden dat De Stijl werd opgericht, de kunststroming die de Nederlandse kunst en architectuur - met zijn nadruk op primaire kleuren, abstractie en horizontale en verticale lijnen - radicaal zou veranderen. Om dat te vieren is 2017 uitgeroepen tot themajaar 'Mondriaan en Dutch Design'. In de uitzending is een verslag te zien van de opening, door koning Willem-Alexander, van de tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst' in het Haagse Gemeentemuseum. De tentoonstelling geldt als het startschot van het jubileumjaar. Ook wordt via gesprekken en filmmateriaal de betekenis van De Stijl geduid.Minder