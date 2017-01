Met: Van der Steur onder vuur in Kamerdebat * Ard van der Steur: eerdere missers en ellende * De bonnetjesaffaire: wat wil de Kamer weten?Meer Met: Van der Steur onder vuur in Kamerdebat. In het Tweede Kamerdebat over de nieuwe ontwikkelingen rond de Teevendeal is minister Van der Steur zwaar onder vuur komen te liggen. Vooral de oppositie oordeelt hard. * Ard van der Steur: eerdere missers en ellende. Sinds zijn aantreden in 2015 had VVD-minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie al vijf debatten met de Kamer waarin hij diep door het stof moest. * De bonnetjesaffaire: wat wil de Kamer weten? Minister Ard van der Steur moet zich nogmaals verantwoorden voor zijn rol als VVD-Kamerlid bij de politieke afhandeling van de Teevendeal. Ook premier Mark Rutte lijkt het zwaar te krijgen.Minder