Met: *Hoe gaat het met Nederland? * 'De crisis is voorbij, maar niet voor ons' * De cijfers achter de armoede. * Syrië, hoe nu verder? * Syrië, hoe nu verder?Meer Met: * Hoe gaat het met Nederland? Met nog dertig dagen te gaan tot de verkiezingen, trekt Nieuwsuur dwars door het land. In de 8-delige serie 'Buiten het Binnenhof' geven ondernemers, voedselbankbezoekers, ouderen en jongeren hun visie op Nederland en de politiek. * 'De crisis is voorbij, maar niet voor ons' Voor Arie en Harma Kempinga en hun drie kinderen telt letterlijk iedere cent. Het gezin uit Oldambt in Oost-Groningen zit al tien jaar in de schulden en het einde is voorlopig nog niet in zicht. * De cijfers achter de armoede. Afgelopen jaar nam het aantal armen in Nederland voor het eerst af sinds de recessie. Alleen de langdurige armen profiteren niet van de economische groei. * Syrië, hoe nu verder? Het Syrische regime heeft vorig jaar alles ingezet om Oost-Aleppo te heroveren en daarbij zijn oorlogsmisdaden gepleegd. Dat concludeert onderzoeksgroep Bellingcat, samen met een Amerikaanse denktank. Te gast is Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. * Huiswerkvrije school als alternatief. Commerciële bedrijven die huiswerkbegeleiding geven aan scholieren zijn niet voor iedereen betaalbaar. Scholen experimenteren nu met een gratis alternatief.Minder