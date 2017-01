Nationaal Zorgdebat

Er is veel discussie in de politiek en onrust in de samenleving over hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Wat gaat er goed, wat kan er beter? En hoe zorgen we dat de zorg betaalbaar blijft en eerlijk wordt ...Meer Bijna 11 miljard werd de afgelopen jaren bezuinigd in de zorg. Veel Nederlanders vrezen dat de zorg voor hen onbetaalbaar wordt. Toeslagen gingen omlaag, het eigen risico omhoog en voor veel hulp thuis of in het verpleeghuis geldt een forse eigen bijdrage. Vooral ouderen en chronisch zieken komen in de knel. “Soms moeten we noodgedwongen een financieel beroep doen op onze kinderen, want anders redden we het niet”, vertelt Cees van Dijk uit Dordrecht, die reuma heeft. Steeds meer mensen zien af van noodzakelijke zorg, zo melden huisartsen. Greetje van Rijn uit Enkhuizen is een van hen. Ze heeft kanker gehad en lijdt aan artrose. “Ik ga nu al een paar jaar niet meer op controle. Als ik de specialist een hand geef, ben ik al een paar honderd euro verder”, zo vertelt Greetje van Rijn. Volgens het kabinet Rutte zijn drastische bezuinigingen nodig om de ouderenzorg betaalbaar te houden. De afgelopen jaren werden daarom honderden verzorgingshuizen gesloten of omgevormd tot verpleeghuizen. Mensen moeten het langer thuis zien te redden, met hulp van dierbaren of buren. Maar in een stijgend aantal gevallen leidt dat tot schrijnende situaties, zo melden veel thuiszorgorganisaties. Ouderen die zichzelf en elkaar met moeite op de been houden. Ze zijn niet dement genoeg voor een plek in het verpleeghuis en moeten het zien te redden met een paar uur thuiszorg. En als het misgaat, is het moeilijk goede opvang te vinden. ‘Het gat in de zorg’ wordt het genoemd. Deze ouderen belanden nu vaak op de Spoedeisende Hulp in een ziekenhuis. Er ontstaan inmiddels allerlei nieuwe initiatieven om dat gat in de zorg te dichten. Zo beoordeelt het Westfriesgasthuis of kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis belanden nog wel terug naar huis kunnen en welke aanvullende hulp ze dan nodig hebben. Hoe staat de zorg in Nederland er anno 2017 voor? Wat gaat er goed, maar wat moet absoluut beter? Hoeveel heeft Nederland over voor de zorg aan kwetsbare ouderen? En hoeveel is er nodig? U ziet het in het Nationaal Zorgdebat, met bezorgde burgers en bezielde zorgmedewerkers, mooie portretten van de dagelijkse praktijk, goede gesprekken en stevige discussies. Tot slot is er ruimte voor vragen en opmerkingen van kijkers.Minder