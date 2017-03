My Fucking Problem

Een documentaire over vier vrouwen voor wie penetratie ontzettend pijnlijk is. Een van deze vrouwen is de regisseur zelf. De impact van die handicap is groot. Aansluitend aan de documentaire wordt er op NPO 3, onder leiding van Sophie Hilbrand, verder gepraat met ervaringsdeskundigen en een seksuoloog.Meer Een documentaire van Anne van Campenhout over vier vrouwen voor wie penetratie ontzettend pijnlijk is. Een van deze vrouwen is de regisseur zelf. De impact van die handicap is groot. Veel vrouwen volgen therapie na therapie om erachter te komen wat er aan de hand is. Ze moeten ingewikkelde afwegingen maken in hun liefdesleven. Hun zelfbeeld wordt er enorm door aangetast. Hoe is het om iets te missen waarvan je beeld gebaseerd is op wat je van anderen hoort en wat je in de media ziet? Een beeld dat ver van de werkelijkheid af staat. Waarom zou je niet tevreden kunnen zijn zonder penetratie? Hoe belangrijk is penetratie eigenlijk ècht? Aansluitend aan de documentaire wordt er op NPO 3, onder leiding van Sophie Hilbrand, verder gepraat met ervaringsdeskundigen en een seksuoloog.Minder