Wanneer Nederland van alle kanten wordt aangevallen en op de rand van burgeroorlog staat, vecht één man alleen voor het landsbelang: Michiel de Ruyter. Maar zijn successen maken hem in ogen van de machthebbers te populair. Het is 1653 en in de slag bij Ter Heijde sterft de oude admiraal Maarten Tromp (bewonderend 'Bestevaer' genoemd) in de armen van de jonge, talentvolle Michiel de Ruyter. Hij maant Michiel niet met politieke winden mee te zeilen, maar alleen voor het landsbelang te vechten. Nederland is niet alleen in oorlog met de Engelsen, maar staat ook op rand van burgeroorlog: Oranje-aanhangers en republikeinen vechten om de macht.