Arbeidsongeschikt na medische misser

Geopereerd aan het verkeerde been en een ontbrekende lift.Meer Het is een nachtmerrie voor iedere patiënt. Uit narcose ontwaken en er achter komen dat de chirurg het verkeerde been heeft geopereerd. * En mag u eisen dat de woningbouwvereniging een lift plaatst in een huurflat met oudere bewoners?Minder