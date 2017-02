Rebellie

Dimitri Verhulst onderzoekt het verband tussen Socrates, Pippi Langkous, punk en Jacques Brel. Hij reist onder meer naar Athene, de bakermat van de Europese cultuur waar Socrates de autoriteiten bleef bekritiseren. In Brussel laat hij zien hoe Jacques Brel het kleinburgerlijke milieu waarin hij opgroeide ontworstelde en niet alleen uitgroeide tot een van de grootste chansonniers, maar later ook een voorbeeld werd voor menig punker. Ook praat Verhulst met leden van de Russische band Pussy Riot die revolteren tegen het hedendaagse bewind van Poetin en portretteert hij Zweedse vrouwen en mannen die in Pippi Langkous een leven lang een opstandig rolmodel zien. De geest van Socrates waart nog altijd rond.