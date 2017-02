Louis blikt terug op zijn documentaire uit 2000 over Jimmy Savile, van wie na zijn dood in 2011 een kindermisbruikschandaal naar buiten kwam. Louis wil weten waarom hij toen niets in de gaten had.Meer Louis Theroux maakte in 2000 een documentaire over de destijds populaire Britse radio- en tv-persoonlijkheid Jimmy Savile. Na Savile's dood in 2011 werd bekend dat hij honderden kinderen seksueel had misbruikt. Theroux probeert nu te begrijpen waarom hij deze duistere kant van de gevallen tv-ster toen niet heeft gezien. Na de opnames van 'When Louis Met... Jimmy' uit 2000 hield Theroux nog een aantal jaar contact met Jimmy Savile. Deels omdat hij hem als een vriend was gaan beschouwen, deels omdat hij het gevoel had dat Savile een geheim had; een geheim waar Theroux nog achter wilde komen. Hij spreekt met mensen die nauw met Savile samenwerkten. Slachtoffers vertellen over wat er met hen is gebeurd en wat ze van de eerdere documentaire vonden. Janet Cope, dertig jaar lang de assistente van Savile, blijkt nog altijd niet te geloven dat haar vroegere baas iets heeft misdaan.Minder