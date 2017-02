Liever de lucht in

In Afrika is de caracal in staat om vogels tijdens hun vlucht te pakken te krijgen. In Australië gebruikt de kangoeroe een springtechniek die helpt bij de zoektocht naar water in een enorme droge vlakte. In Groot-Brittannië zien we hoe een insect op een boerderij gebruikmaakt van een schietstoel om met een kracht van 700G weg te springen. In de jungle van Borneo kan een slang zich vliegend voortbewegen, zelfs zonder vleugels.