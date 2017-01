Leven in de Brouwerij

Vrienden Kasper van Kooten en Patrick Stoof reizen door Nederland op zoek naar het geheim van het lekkerste bier. Hun reis brengt hen bij Tessel en Doris en bierprofessor Henri Reuchlin.Meer Vrienden Kasper van Kooten en Patrick Stoof reizen door Nederland op zoek naar het geheim van het lekkerste bier. Hun reis brengt hen bij Tessel en Doris. Twee zussen die op drie hoog achter thuis in Amsterdam hun eigen bier brouwen. Tessel en Doris leren de heren alles over thuisbrouwen: schroten, malen, filteren, maischen, koken en koelen in een keukentje waarin je je kont nauwelijks kan keren. Kasper en Patrick vervolgen hun weg naar bierprofessor Henri Reuchlin, die hen alles leert over de uiterlijke kenmerken van bier en demonstreert hoe je bier moet proeven. Maar uiteindelijk bepalen de heren natuurlijk zelf hun eigen voor- en afkeuren. Voor de eerste proeve doen ze dat bij een brouwerij die zich in korte tijd ontwikkelde van vriendenclub tot professionele brouwerij.Minder